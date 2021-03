Instagram

Tony Lemos decidiu por termo à própria vida no passado dia 13 de outubro, numa altura em que os Santamaria, a banda que fundou com a irmã, Filipa Lemos, se preparava para lançar novos projetos. Deixou dois filhos, de 15 e 21 anos, de um anterior relacionamento, e a companheira grávida. Alice nasceu a 13 de fevereiro, precisamente quatro meses depois da morte do pai.

Nas redes sociais, Marta Silva voltou a deixar um desabafo sobre os tempos difíceis que tem vivido. “Todos os dias dói, dói e dói, mas há dias que me consomem por dentro. Saudades tuas, meu anjo”, escreveu no Instagram, na legenda de uma fotografia do casal a preto e branco.

De referir que no passado dia 19 de março, data em que se assinalou o Dia do Pai, a companheira de Tony Lemos partilhou com os seus seguidores uma fotografia da filha e uma mensagem emocionante.