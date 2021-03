Estiveram no ecrã da SIC em múltiplas personagens, mas foi no decorrer das novelas que se preparam para abraçar um outro papel, o da maternidade. Estas cinco atrizes estavam grávidas enquanto representavam em antena, mas será que deu por isso?

Dânia Neto já é uma cara bem conhecida dos portugueses e dos fãs da SIC. Ao longo dos últimos anos, a atriz não largou o ecrã multiplicando-se em papéis como a feirante 'Marisa' de Laços de Sangue, a sedutora 'Eva' de Lua Vermelha, a 'Francisca' de Alma e Coração ou as gémeas de Golpe de Sorte.

Neste papel, a atriz vive uma grande aventura em Itália, Porto Fino, e foi nesse cenário que Dânia Neto seguiu o conselho de Cláudia Vieira: fazer um teste de gravidez. A atriz estava mesmo grávida do primeiro filho Salvador e durante muito tempo apenas Afonso Pimentel e Cláudia Vieira souberam da novidade.

Inês Herédia conquistou o público português com a doce e determinada 'Júlia' na novela Paixão. Irmã da protagonista 'Luísa' vivida por Margarida Vila-Nova, Inês teve sempre um papel fulcral na trama, ajudando sempre a irmã contra a grande vilã, Helena (Joana Solnado).

Durante as gravações da novela, gravadas maioritariamente em cidades algarvias, a atriz engravidou dos gémeos Tomás e Luís, fruto da relação com Gabriela Sobral.

Luciana Abreu viveu em 2006 a sua primeira personagem como atriz em Floribella, o fenómeno mediático conquistou miúdos e graúdos. Depois de papéis com um lado mais cómico, Luciana Abreu abraçou um papel mais dramático em Espelho d'Água.

E foi durante as gravações que descobriu que estar grávida pela primeira vez das gémeas Amoor e Valentine fruto do relacionamento, terminado, com Daniel Souza. Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya da relação que teve com Yannick Djaló.

Existem papeis desafiadores e que levam os atores a um trabalho extremo. Foi o que aconteceu com Inês Curado em Espelho d'Água.

Na produção da SIC, a atriz vivia as irmãs 'Clara' e 'Raquel'. Clara é vitima de um acidente e é Raquel que decide assumir a sua vida conquistando também o marido da irmã. Ao longo da história, Raquel demonstra sinais de desequilíbrio mental acabando mesmo por ser internada.

Apesar da intensidade das cenas, a atriz vive uma das melhores fases da sua vida ao descobrir que está grávida, do também ator Helder Agapito, que participou em Rebelde Way e Amor Maior.

Em outubro de 2017, nasceu a bebé Mel.

Por duas vezes, Cleia Almeida engravidou durante as gravações das suas novelas. Em 2014, enquanto vivia a insegura 'Célia' de Sol de Inverno, a atriz engravidou da sua primeira filha, Mafalda.

Três anos depois, no final das gravações de Amor Maior, depois de interpretar uma gestora assombrada por um acidente que acabou com a sua carreira de atletismo, a atriz revelou que estava grávida pela segunda vez.

Helena nasceu a 28 de fevereiro deste ano, fruto da relação com o assistente de realização Gonçalo Maria Lebre, com quem casou em 2014.