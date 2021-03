João Baião impressionou os fãs com a fotografia que publicou este sábado, 27 de março.

O apresentador das manhãs da SIC foi ao 'baú' e partilhou uma fotografia da sua juventude, há 31 anos, onde surge bem diferente daquilo a que estamos habituados.

"Fui o rei de França no espetáculo Rei Lear no Teatro Experimental Cascais com encenação de Carlos Avillez em 1990", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo, que utilizou para celebrar o Dia Mundial do Teatro.

Nos comentários, os fãs desfizeram-se em elogios: "Brasa", "Uau! Que giro", "Lindo", "Fantástico João", "Tão bonito" - são algumas das mensagens.

Reprodução Instagram, DR