Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 26 de março, marcou um dia especialmente triste para Daniela Ruah. A atriz, que atualmente vive em Los Angeles, perdeu uma grande amiga depois de uma batalha contra o cancro.

De luto, fez questão de deixar algumas palavras de homenagem nas redes sociais.

"Estou em choque com as novidades... mas maravilhada com a tua luta. A nossa querida Nick foi para um sítio melhor. Mãe de quatro filhos incríveis, esposa amorosa, filha, irmã ... amiga", começou por desabafar.

"Deste ao Riv o seu primeiro corte de cabelo e ele ficou obcecado com os teus lábios vermelhos. Estou tão triste hoje. O teu riso era grande e sonante assim como o teu amor por tudo o que envolvia o Halloween. Descansa em paz e em poder", rematou na legenda da foto que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR