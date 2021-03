AARON CHOWN

Já lá vai a altura em que a falta de cabelo era motivo de vergonha e, surpreendentemente, o primeiro lugar do homem careca mais sexy do mundo pertence a um membro da realeza. Curioso? Trata-se do príncipe William.

De acordo com um estudo de pesquisa do Google, conduzido por especialistas em cirurgia estética da Longevita, como citado pelo The Sun, que cruzou informações na Internet dos nomes de famosos calvos com palavras-chaves como "atraente" ou "sensual", o duque de Cambridge, de 38 anos, foi descrito como 'sexy' 17,6 milhões de vezes.

Como se o primeiro lugar já não fosse uma grande surpresa, o segundo lugar ficou para o ex-campeão de boxe Mike Tyson, de 54 anos, com 8,8 milhões. Em terceiro lugar surge Jason Statham, com 7,4 milhões. O cantor Pitbul, Michael Jordan, Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson e Vin Diesel também estão incluídos na lista.