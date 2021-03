Foi esta quinta-feira, 25 de março, que alguns dos concorrentes do Hell's Kitchen Portugal se reuniram no Instagram para fazer um direto.

Durante cerca de 45 minutos os concorrentes responderam de forma descontraída e orgânica às perguntas que os seguidores iam colocando. Perguntas essas que revelaram alguns pormenores sobre o programa para lá do que se vê nas câmaras.

Algo que todos reforçaram desde o início foi a amizade que se criou entre concorrentes, apesar da rivalidade: "Ficámos todos muito amigos e damo-nos todos bem. Havia rivalidade mas era boa".

Os fãs mais curiosos aproveitaram para fazer algumas perguntas sobre o chef já que a sua personalidade mais ríspida é um dos grandes marcos do programa.

"O Ljubomir é igual quando as câmaras estão desligadas?", perguntou um dos fãs que assistia à conversa. As respostas surgiram com rapidez e de forma unânime: "Foi aquilo que é no dia a dia dele. Foi autêntico. É cinco estrelas".

Houve ainda quem pedisse para descrever Ljubomir numa palavra, que foi unânime entre todos: exigente.

Não perca o próximo episódio do programa que está a agitar a noite dos portugueses. Pelas 21h30, na SIC, este domingo, 28 março.