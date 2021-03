Jon Furniss

Recorda-se da professora Pomona Sprout na saga 'Harry Potter'? A personagem é interpretada por Miriam Margolyes que, em entrevista para o programa britânico 'This Morning' desta quinta-feira, 25 de março, fez algumas revelações sobre o seu passado como ter feita múltiplas 'sex tapes'.

A atriz de 79 anos estava a promover o seu programa infantil 'H Is For Happiness' quando um dos apresentadores perguntou sobre os seus projectos "menos orientados para a família". "Achava que era suposto ser muito cuidadosa esta manhã neste programa. Bem, fiz algumas 'sex tapes'. ‘Sexy Sonia: Leaves from My Schoolgirl Diary’, essa foi uma delas", respondeu Miriam, citada pelo Independent.

No entanto, Miriam sublinha que as gravações são apenas em áudio e não visuais. "São muito exaustivas porque quando estás a simular um orgasmo, como todos vocês sabem, é cansativo e ficas com dor de cabeça", acrescentou. "Não é uma questão de teres dor de cabeça no início, ficas com dor de cabeça no final", rematou.

Isabel Infantes - PA Images