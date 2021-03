Getty Images

Os últimos meses têm sido difíceis para Sara Carbonero. Depois de quatro anos a viver na cidade do Porto, a jornalista e o marido, Iker Casillas, regressaram a Madrid em setembro do ano passado, e agora que anunciaram o fim do seu casamento, vários meios de comunicação espanhóis garantem que nessa altura já estavam separados.

Contudo, só há cerca de duas semanas emitiram um comunicado conjunto que dá como certo que não há volta a dar e o divórcio é o próximo passo. Desde então, têm surgido rumores de infidelidade por parte do ex-atleta e Sara Carbonero tem-se remetido ao silêncio e centrado energias nos filhos, Lucas e Martín, de sete e quatro anos, respetivamente, e no trabalho.

A primeira ‘bomba’ caiu quando a revista Semana falou de um romance entre Iker Casillas e a cantora malaguenha Sara Denez, entretanto desmentido pela própria na sua página de Instagram. Ainda assim, e apesar da artista se ter mostrado feliz e apaixonada ao lado do companheiro, os rumores não se dissiparam por completo.

E no último fim de semana as coisas voltaram a ficar feias para o lado do antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Ruth Sanz, alegada ex-amante de Casillas, esteve no programa da televisão espanhola Deluxe, apresentado por Kiko Hernández, e fez um retrato pouco simpático daquele com quem disse manter uma relação íntima durante pelo menos seis anos. “Mentiroso, forreta, egoísta e infiel”, assim o descreveu. Saiba tudo AQUI!

Nesta fase, tal como aconteceu quando lutou contra um cancro nos ovários que ainda hoje lhe traz algumas complicações – recentemente teve de ser submetida a nova cirurgia -, Sara Carbonero tem conta com o apoio incondicional da sua sócia e melhor amiga Isabel Jiménez. É ela que tem estado sempre ao seu lado, mesmo nas alturas mais complicados a nível de saúde, em que Iker Casillas assumiu não ter estado tão presente quanto devia.

Para já, e apesar de não ter voltado a falar publicamente da separação, o ex-casal tem para resolver a questão do divórcio e da guarda dos dois filhos que têm em comum, que tem estado aos cuidados da mãe.