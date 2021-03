Foi no início do ano que surgiram os primeiros rumores de que o casamento de Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira tinha chegado ao fim. A confirmação da blogger surgiu em fevereiro (ler aqui) e agora, pela primeira vez, Ricardo Martins Pereira comentou a separação do casal de forma muito direta.

O empresário, conhecido como 'O Arrumadinho' [o seu projeto no digital] recorreu ao Instagram para abordar de vez o assunto. "É importante que as pessoas percebam que para nós que estamos a viver, a nossa vida transcende as redes sociais. Eu falo daquilo que quero falar nas minhas redes sociais, no momento em que eu acho que devo falar, sobre os temas que acho que devo falar", começa por contar, sem hesitar.

"Não devemos explicações a ninguém sobre esse tipo de coisas", sublinhou Ricardo Martins Pereira defendendo que o assunto envolve também a ex-mulher, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, e os seus dois filhos.

Reprodução Instagram, DR

"Não há resposta certas quando falamos de relacionamentos. Aquilo que é verdade hoje, não o será amanhã. O que acontece num dia, se calhar já não acontece noutro. Para estarmos a dizer uma coisa hoje e outra amanhã, mais vale não dizer nada. (...) Neste momento não há nada para dizer", frisou o empresário que falou no mesmo dia em que Ana Garcia Martins justificou a sua pausa das redes sociais.

Nas manhãs da TVI, a blogger adiantou que os seus 17 anos de exposição e uma vida pessoal menos positiva foram alguns dos motivos.