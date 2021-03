Atualmente a dar cartas na novela Amor Amor, Renato Godinho prepara-se para estrear na apresentação. O ator vai ser o anfitrião do programa Estamos em Casa, deste sábado, 27 de março. A novidade foi confirmada pelo próprio através de uma publicação nas redes sociais.

"Este sábado, Dia Mundial do Teatro, vou ser o anfitrião de uma manhã dedicada à minha arte favorita. Serei visitado por amigos e colegas cheios de talento, que representam bem a arte das tábuas! Será, com certeza, uma manhã muito bem passada com o 'Estamos em Casa', na SIC", escreveu o ator na sua página de Instagram.

Recorde-se que o formato tem todas as semanas um anfitrião diferente. Sara Matos, Bárbara Guimarães e Alexandra Lencastre foram alguns dos rostos que já conduziram o programa das manhãs de sábado da SIC.