Esta quinta-feira, dia 25 de março, Emanuel completou 64 anos de vida e celebrou o seu aniversário na 'Casa Feliz'.

A data foi ainda destacada na página de Fernando Rocha, que dedicou uma publicação ao amigo, no entanto não deixou de mostrar o seu desagrado com uma rádio portuguesa que assinalou o aniversário de Elton John e não o do cantor português.

"Estou aqui a ouvir uma rádio e estou a fazer este vídeo porque estou um bocado indignado. Esta rádio, que não vou dizer qual é, acabou de dizer: 'Parabéns Elton John, hoje o Elton John faz anos', e pôs esta música do Elton John. Pois é, mas hoje também faz anos o Emanuel, que é um cantor português e ninguém deu os parabéns ao Emanuel. Esta m**** deixa-me indignado", explica o humorista.

Espreite o vídeo em cima.