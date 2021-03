Mike Coppola

Foi há 15 anos que Miley Cyrus ficou mundialmente conhecida graças à personagem que interpretou para a série juvenil da Disney, Hannah Montana. Uma data que a artista fez questão de marcar nas redes sociais e de forma bem especial.

A carta que escreveu à personagem que interpretou durante a sua adolescência levou os fãs às lágrimas.

"Olá Hannah. Já lá vai um tempo. 15 anos para ser exata. (...) Vesti um felpudo robe felpudo com um deslumbrante 'HM' sobre um coração. Na altura não sabia... que era onde viverias para sempre. Não só no meu mas no de milhares de pessoas em todo o mundo", começou por escrever.

"Apesar de seres considerada um 'alterego' houve uma altura da minha vida em que continhas mais da minha personalidade na tua luva do que eu nas minhas mãos. (...) Muito mudou desde então. Foste um foguete que me levou à lua e nunca me trouxe de volta", continuou.

"Eu e tu passámos por tudo juntas, minha amiga. Partilhámos muitos começos. Muitos finais. Altos. Baixos. Lágrimas e risos", acrescentou.

De seguida a cantora mencionou uma série de experiências que viveu enquanto interpretou esta personagem tão icónica. Agradeceu aos outros atores, que se tornaram "família" e ao pai, que ainda hoje faz parte da sua equipa profissional.

Por fim, confessou: "Hannah, espero que me ouças e acredites que estas palavras são verdadeiras. Tens todo o meu amor e gratidão.Dar-te vida durante seis anos foi uma honra. Estou em dívida não só contigo, Hannah, mas com todos que acreditaram em mim desde o início. Têm a minha lealdade e admiração profunda até o fim. Com toda a sinceridade, agradeço a todos! (...) O maior presente que uma miúda poderia pedir. Amo-te, Hannah Montana. Até sempre".

Nos comentários multiplicaram-se e foram vários os fãs que confessaram estar verdadeiramente "comovidos" e "em lágrimas" com esta carta tão emotiva.

Veja o texto na íntegra nas imagens abaixo.

