Com uma fortuna avaliada em mais de 190 milhões de dólares, é difícil imaginar Kris Jenner sem o mínimo de noção quanto à gestão de dinheiro. No entanto, a 'socialite' de 65 anos revelou que nunca pagou uma conta até ao momento em que se separou de Rob Kardashian, que conheceu quando tinha apenas 17 anos. Kris divorciou-se em 1991.

"Eu nunca paguei uma conta", admitiu durante uma entrevista para o Wall Street Journal. A mãe de Kim Kardashian começou a aperceber-se quando uma amiga, Shelli Azoff, lhe fez uma simples questão: quanto custava o seu jardineiro. "Eu disse: 'Não sei'. E ela disse: 'Não sabes?'. E esse foi o ponto de viragem para mim. Fiquei com vergonha de não saber. Acordei um dia com responsabilidades que não tinha no dia anterior e eu precisava de descobrir isso".

“Senti uma enorme sensação de realização por ser capaz de resolver tudo e pagar as minhas próprias contas e ganhar o meu próprio dinheiro e fazer os meus próprios impostos. Havia momentos em que eu não tinha muito dinheiro, mas era muito organizada", contou Kris, referindo que, agora, "simplesmente gosto do mundo dos negócios".