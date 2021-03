Chris Evans, mais conhecido pela personagem Capitão América na saga dos filmes de super-heróis da Marvel, é um sucesso nas redes sociais, até mesmo nos casos mais inusitados. Depois da foto polémica do ano passado, os fãs estão agora obcecados com o número (crescente) das tatuagens do ator.

Em causa está uma entrevista que o ator deu via Zoom, na passada terça-feira, dia 25, que parece confirmar o que os fãs atentos há muito suspeitam: o ator está coberto de tatuagens e mais do que se possa pensar.

Evans, já tinha confessado a sua paixão por tatuagens, manifestou no passado os problemas desse tipo de marcas para um ator (as tatuagens têm que ser escondidas por longos processos de maquilhagem que custam tempo e dinheiro. O ator estará adicionar cada vez mais tatuagens, sobretudo no peito, mas que ficam camufladas sempre que usa roupa num filme e na sua vida pessoal.

As reações no Twitter e a foto íntima

"Acabei de ver as tatuagens do Chris Evans e provavelmente não vão ouvir falar de mim nos próximos tempos", "Ele tem mais tatuagens? Estão sempre a aumentar", "Por mim podem fechar o dia", são apenas alguns dos exemplos no Twitter.

Recorde-se que em setembro do ano passado, Chris Evans mostrou acidentalmente a imagem sexualmente explícita do pénis. O ator gravava histórias (stories no Instagram) quando o seu telemóvel recuou para o rolo da câmara revelando mais do que que queria. Apagou de imediato, mas com seis milhões de seguidores nada é eliminado e a imagem explodiu nas redes sociais.