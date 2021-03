Max Mumby/Indigo

A família real britânica acaba de aumentar. Zara Tindall, neta de Isabel II, e Mike Tindall deram as boas-vindas ao terceiro filho.

"Zara e Mike Tindall estão felizes por anunciar o nascimento de seu terceiro filho, Lucas Philip Tindall", informou um porta-voz do casal, citado pela revista Hello. A publicação dá ainda conta que o bebé nasceu na casa onde a filha da princesa Ana e o marido residem, em Gatcombe Park, no passado dia 21 de março.

Recorde-se que Zara e Mike Tindall são já pais de duas meninas, Mia, de sete anos, e Lena, de dois.