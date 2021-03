Cinco meses depois de ter anunciado de forma muito especial o sexo do segundo bebé, Chiara Ferragni foi mãe pela sua segunda vez. A influencer italiana partilhou aquela que é a primeira foto da filha, nascida na madrugada desta terça-feira, 23 de março.

"A nossa Vittoria", assim legendou a fotografia com o nome da filha. A it girl já é mãe de Leone fruto do casamento Fedez. O casal trocou alianças em setembro de 2018.

Reprodução Instagram, DR