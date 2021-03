1 / 4 Carlos Alvarez 2 / 4 Carlos Alvarez 3 / 4 Carlos Alvarez 4 / 4 Carlos Alvarez

A princesa Leonor de Espanha teve o seu primeiro ato oficial a solo esta quarta-feira, 24 de março. A herdeira ao trono britânico presidiu à comemoração do 30.º aniversário do Instituto Cervantes, em Madrid, por decisão do pai, o rei Felipe VI.

Serena e sorridente, a jovem princesa foi o centro das atenções. À porta do instituto encontravam-se várias pessoas que aplaudiam com entusiasmo a filha mais velha dos reis de Espanha. Por seu turno, Leonor seguia acompanhada pela vice-presidente do Governo espanhol, Carmen Calvo, e pelo diretor do Instituto Cervantes, Luís García Montero.

Segundo a revista Hola, a jovem depositou na Caixa das Letras o exemplar da Constituição que leu em outubro de 2018 – a primeira vez que falou em público – e o exemplar de Dom Quixote, cuja leitura partilhou com a irmã, a infanta Sofía. Durante o ato oficial, Leonor conheceu ainda os cantos à casa e ouviu as explicações da secretária-geral, Carmen Noguero, sobre as novas ferramentas tecnológicas e digitais do Instituto Cervantes.