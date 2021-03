Depois de deixarem Inglaterra, Harry e Meghan Markle somaram contratos lucrativos com a Spotify e a Netflix. Mas há novidades. Depois do príncipe ter confessado estar a viver da herança que Diana lhe deixou, Harry acaba de conseguir o seu primeiro emprego após a renúncia aos deveres reais.

Harry tem agora posição no mundo do Silicon Valley. Segundo o Wall Street Journal, o irmão de William que trabalha agora na empresa tecnológica BetterUp Inc como uma espécie de conselheiro ou coach de luxo no campo da sáude mental. “Espero poder ajudar a impactar a vida das pessoas”, disse em comunicado citado pelo jornal e sobre a empresa que nasceu em 2013.

Harry, que já falou várias vezes publicamente sobre a saúde mental e o impacto da morte da mãe na sua vida, irá abordar esse tópico a vários públicos e estará, segundo o The Independent, envolvido na estratégia do produto, bem como na relação com instituições de caridade.

BetterUp Inc foca-se em online coaching e saúde mental.