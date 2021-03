Reprodução Instagram, DR

Residente na Austrália, Rebel Wilson está em Londres em trabalho, mas houve um pequeno acidente: magoou a canela e torceu o tornozelo após cair enquanto passeava de bicicleta na capital inglesa.

Nas stories do seu Instagram, a atriz de 40 anos explicou a razão: “Que se lixem as pessoas que não andam com os seus cães de trela e deixam-nos correr para o meio da rua!", escreveu Rebel na legenda da fotografia acima na qual surge descalça e com um saco de gelo.

No entanto, a celebridade australiana explicou que antes do incidente estava a divertir-se bastante. “Mas 20 minutos antes do acidente eu estava a pedalar muito bem!”, lê-se na legenda do vídeo, onde Rebel mostra ainda a residência oficial da família real britânica.