Inês Castel-Branco derreteu os seus seguidores nas redes sociais com a surpresa que ajudou a preparar para a namorado do filho de dez anos, Simão.

“Ontem falámos sobre estes tempos estranhos e a vontade dele de lhe fazer uma surpresa”, começa por contar a atriz ao partilhar imagens dos presentes (ver abaixo) deixados à porta de Maria e contou como tudo aconteceu, sublinhando que contou com a cumplicidade da mãe da menina para tudo dar certo.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

“Falámos sobre as mudanças no amor e nas relações e de como o romantismo não pode morrer. Pronto, estou babada. É isto. Parabéns, querida Maria. E que os homens do futuro sejam como o meu Simão”, declarou a atriz que ficou embevecida com o gesto do filho.

Maria João Bastos, Benedita Pereira e Vera Kolodzig também se mostraram derretidas com a atitude do menino de dez anos. Simão é fruto da relação que Inês Castel-Branco manteve com o artista plástico Filipe Pinto Soares.