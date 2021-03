1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

As noites de domingo estão mais quentes com o programa 'Hell’s Kitchen' que estreou na SIC no passado domingo, dia 14 de março, com o chef Ljubomir Stanisic. 16 concorrentes, duas equipas (as mulheres formam a equipa vermelha e os homens a equipa azul), mas apenas um receberá o título de melhor chef de Portugal.

No primeiro episódio os candidatos tiveram o primeiro desafio: 45 minutos para confeccionar um prato que os melhor representasse. O bolo de banana de Daniela Silva, a bochecha de porco estufada de Francisca e o raviolli de Hélder estiveram entre os melhores.

No final, a equipa azul assegurou a vitória por um ponto, recebendo assim a recompensa de provar o menu do restaurante. A equipa vermelha, que perdeu o primeiro duelo, recebeu o castigo de limpar a sala e polir todos os copos e talheres. Cada equipa conheceu o sous-chef e na abertura do restaurante receberam famosos como João Manzarra, Raquel Tavares, Vera Kolodzig, José Raposo e Carolina Torres.

No segundo episódio, apesar de nenhuma das brigadas ter deixado uma boa impressão ao chef Ljubomir Stanisic, foi a equipa vermelha a vencedora do primeiro serviço na abertura do restaurante. Coube à equipa azul nomear os três piores cozinheiros: João, Raúl e Ricardo ficaram em risco de expulsão.

No entanto, o chef Ljubomir Stanisic concordou que Raúl é o concorrente mais fraco. Recorde-se que na sua primeira tentativa de agradar o chef, o concorrente do Porto confeccionou um risotto, mas ficou aquém das expectativas e recebeu duras críticas.

"Homem do mundo, experiente e viajado". É assim que se descreve. Porém, Raúl acabou por não conseguir manter o seu lugar na próxima semana e foi eliminado.