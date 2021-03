Instagram

Há muito que se fala numa rivalidade entre Rita Pereira e Sofia Ribeiro. Remontam a 2013 os primeiros rumores, numa altura em que ambas participaram no programa Dança Com as Estrelas e, embora a inimizade pareça ter acalmado quando Sofia Ribeiro enfrentou um cancro da mama e as duas voltaram a encontrar-se no plateau, o verniz terá voltado a estalar.

Esta sexta-feira, 19 de março, sem nunca referir nomes, Rita Pereira teceu algumas críticas nas redes sociais relacionadas com os testes à Covid-19. “Será que sou eu ou já está toda a gente farta de ver pessoas a fazerem stories a levarem com a zaragatoa no nariz, gente… Mas para que é que mostram? Para que é que filmam? Já toda a gente viu que fazem imensos testes… É que toda a gente passa à frente… Ninguém quer ver…”, garantiu a atriz, visivelmente incomodada com estas partilhas nas redes sociais.

Ora, pouco tempo antes, Sofia Ribeiro tinha publicado, no Instagram, o momento em que fazia mais um teste à Covid-19 e depois do ‘desabafo’ da colega deixou também ela algumas críticas sem mencionar nomes. “Só uma nota. Eu acho que vai servir a carapuça. A tua vida? Não te chega? Eu acho que a tua vida já tem muito que se lhe diga, o que é que te parece?”, questionou, antes de sugerir: “Na dúvida do que fazer é ir arrumar a casa, lavar uma roupinha, dobrar umas meias”.