Após ter sido acusado de canibalismo depois de mensagens chocantes terem circulado nas redes sociais, Armie Hammer está a ser investigado por violação.

A alegada vítima, uma mulher chamada Effie, surgiu recentemente numa conferência de imprensa onde revelou que foi vítima de abusos a 24 de abril de 2017, quando tinha apenas 20 anos.

Effie contou que foi alvo de abusos "psicológicos e emocionais" ao longo do relacionamento que manteve com a estrela de 'Call Me by Your Name': "Ele foi-se tornando mais violento. Pensava que me ia matar".

O advogado de Hammer negou quaisquer acusações de violência sexual.

Rich Polk