À espera do primeiro filho, fruto da relação com o músico dos D.A.M.A. Miguel Coimbra, Angie Costa já sabe que vai ser mãe de um rapaz.

A revelação foi feita num baby shower que aconteceu no início do mês – veja aqui algumas imagens divulgadas nessa altura nas redes sociais – mas só agora foi tornado público, no Youtube, um vídeo onde se vê que o mundo da atriz se pintará de azul muito em breve.