Reprodução Instagram, DR

A cantora Claudisabel partilhou com os seus seguidores nas redes sociais o momento em que foi, alegadamente, agredida por uma mulher em plena via pública. Tudo aconteceu no último fim de semana enquanto a cantora fazia uma caminhada em direto para a sua conta de Instagram.

A desavença começou quando Claudisabel chamou a atenção para o facto da mulher em questão não estar a usar máscara na via pública. A certa altura, é possível ver esta a aproximar-se da artista, as duas iniciam uma acesa troca de palavras e Claudisabel garante ter sido agredida, acabando por perder a sua máscara.

"Era para ser apenas uma caminhada que se tornou numa agressão pública", referiu a cantora.

"Sou positivamente agredida por uma senhora que não gostou do meu reparo a que ela não trazia máscara, claro que irei proceder criminalmente conta a senhora por agressão", acrescentou ainda.