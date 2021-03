Há muito que a vida pessoal e caótica de Britney Spears dá que falar, mas não tanto como agora. Depois do documentário Framing Britney Spears, é agora a vez da BBC preparar um outro documentário sobre a batalha legal da artista contra o pai, que recusa deixar de ser o tutor financeiro da cantora. Esta terça-feira, dia 15, Britney Spears foi vista pela primeira vez, e em público, após os pedidos dos fãs nas redes sociais e na rua com o movimento Free Britney.

Nas imagens que pode ver acima e abaixo, Britney Spears surge em Los Angeles um passeio com o namorado e um dos seus dois filhos, Jayden. A artista mostrou-se animada e até posou sorridente (e com máscara), segundo o Page Six, junto a uma estátua colorida de um coelho.

O pai da cantora controla todos os bens da cantora e a sua carreira, desde 2008, quando Britney, nessa altura, passou por um grande desgaste físico e psicológico num autêntico frenesim mediático. Em novembro de 2020, o tribunal civil na Califórnia rejeitou o pedido da cantora em suspender a supervisão do seu património pelo pai. É ele que controla os 51 milhões de euros da cantora, fortuna que foi diminuindo graças a processos legais.

Há 12 anos que Britney Spears, hoje com 39, precisa de pedir autorização ao seu tutor (neste caso o pai) para coisas simples como conduzir um carro. O processo em tribunal tem novas audiências agendadas para abril deste ano.

PATRICK T. FALLON