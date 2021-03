mais sobre

Apesar de ter gostado da experiência, em 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', foi longe das câmaras que Sara Silva conheceu o homem com quem queria ser feliz. Sara engravidou, mas aos 6 meses de gestação, depois de saber que a bebé tinha 80% de probabilidades de nascer com Trissomia 21, foi abandonada pelo companheiro.