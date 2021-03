JASON CAIRNDUFF

Rui Patrício lesionou-se com gravidade, esta segunda-feira, 15 de março, após um choque violento com outro jogador, durante a partida entre o Wolverhampton e o Liverpool, a contar para a Liga Inglesa.

O guarda-redes português chocou com a cabeça no joelho do colega de equipa, Connor Coady, tendo que ser assistido no relvado durante 15 minutos. De acordo com a SIC Notícias, Rui Patrício abandonou o campo numa maca e recebeu ainda oxigénio.

Entretanto, Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton assegurou que o jogador "está bem".

"Tivemos agora mesmo a informação. Ele está bem, está consciente, totalmente consciente e lembra-se do que aconteceu. O médico disse-me que ele está bem", referiu, em declarações à Sky Sports.