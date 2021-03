Fred Duval

Jamie Dornan perdeu o pai esta segunda-feira, 15 de março. Aos 73 anos, Jim Dornan não resistiu ao novo coronavírus.

De acordo com a imprensa internacional, o pai do ator teve uma carreira de mais de 40 anos sempre ligada à saúde – foi obstetra e ginecologista -, que conjugou com o ensino, já que era também professor universitário.

Jim Dornan deixa a mulher, Samina, e duas filhas, Liesa e Jessica. O artista nasceu de uma relação anterior, com Lorna, que morreu em 1998, vítima de cancro.