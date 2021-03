1 / 2 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Mel Jordão e Diogo Piçarra são pais completamente 'babados'. São várias as vezes que tanto um como outro partilham fotografias ao lado da filha, Penélope, que celebrou o seu 1.º aniversáro há poucos dias, ora recorde.

Esta terça-feira, 16 de março, a namorada do cantor fez questão de partilhar fotografias especiais, da festa do primeiro aniversário da filha, onde surge ao lado de Diogo e com a filha ao colo.

"A minha família 💗", escreveu na legenda das fotos que pode ver acima.

Os fãs rapidamente se desfizeram em elogios mas não deixaram de reparar num pormenor bem amoroso. A bebé já tem dois dentes da frente, algo que saltou à vista.

"Os dentes!!!! Fofa!", "Família linda! Os 2 dentinhos da pepi são lindos", "Repito que não sei lidar com esses dois dentes", "Os dentinhos 😍😍 oh meu deus!" - são algumas das mensagens.