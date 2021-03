Instagram

Marina Santiago, de 41 anos, está grávida pela segunda vez e partilhou a feliz notícia com os seus seguidores nas redes sociais. “Grávida de 5 meses. A Paloma pediu tanto uma mana, que ela já está a caminho”, escreveu nas redes sociais há cerca de uma semana. E agora, a atriz e apresentadora de televisão voltou a mostrar a sua barriga de grávida e comentou: “5 meses que parecem 9”.

Diana Chaves, que é uma das suas melhores amigas, já reagiu publicamente. “Aiiiiiiiii”, escreveu a apresentadora da Casa Feliz, da SIC, acrescentando alguns emojis com os olhos em forma de coração, mostrando-se completamente derretida com a notícia e a fotografia. Uma fã aproveitou para, em jeito de brincadeira, ‘alertar’ Diana Chaves para o facto de a “gravidez ser altamente ‘contagiante’”.

De referir que a profissional da SIC está noiva do treinador de futebol César Peixoto e os dois têm uma filha em comum: Pilar, de sete anos. O ex-futebolista é também pai de Rodrigo, fruto do anterior casamento com Isabel Figueira.

