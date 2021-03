picture alliance

A entrevista de Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra a Oprah Winfrey continua a dar que falar. Entre muitas outras ‘bombas’ lançadas durante esta conversa, a ex-atriz referiu que a sua cunhada Catherine Middleton a tinha feito chorar na semana antes do seu casamento, a 19 de maio de 2018. Tudo por causa dos vestidos das meninas das flores, grupo no qual se incluía a filha de Kate e William, Charlotte.

>> Meghan Markle e relação com a cunhada revela: “A Kate fez-me chorar antes do meu casamento. Isso foi um ponto de viragem”

Em declarações ao Daily Mail, Katie Nicholl, especialista em realeza, realça a discrição da duquesa de Cambridge e explica que esta “é muito cuidadosa na forma como trata os outros”, o que torna “difícil acreditar que tenha sido capaz de magoar a Meghan num momento tão delicado”. De referir que a mulher do príncipe Harry deixou claro que a cunhado acabou por lhe pedir desculpa e até lhe ofereceu um ramo de flores.

>> Meghan Markle fala sobre a sua relação com a rainha

“A Kate nunca quis que qualquer desentendimento com a Meghan viesse a público, por isso é estranho que acusem agora a família real de estar na origem dos rumores que circularam na imprensa de que teria sido a ex-atriz a deixar a cunhada em lágrimas”, adianta ainda Katie Nicholl, referindo que existem “várias versões do que aconteceu” e que os duques de Sussex “estão a ser desleais porque sabem que Kate não está em posição de se defender”. “Pelo que ouvi, há várias versões da história do vestido das meninas das flores, a da Meghan não é a única. A Kate achava que tudo tinha ficado resolvido e está muito triste, desiludida e magoada”, conta ainda.

>> Meghan Markle e Harry partilham nova fotografia de família

Recorde-se que durante esta entrevista polémica Meghan Markle também acusou a família real britânica de racismo, o que levou o príncipe William a pronunciar-se sobre o assunto e negar categoricamente que exista esse tipo de preconceito entre os seus familiares.