À espera do primeiro filho em comum, José Carlos Pereira e a namorada, Inês de Góis, não hesitaram a partilhar uma fotografia mais íntima com os seus seguidores nas redes sociais. “Está quase... Em breve seremos 4”, lê-se na legenda da imagem captada pelo fotógrafo André Brito (The Belly Project), na qual o ator e a companheira surgem completamente nus.

Inês de Góis encontra-se na 38 semana de gestação e o casal ficou radiante ao descobrir o sexo do bebé (saiba aqui), que virá juntar-se a Salvador, de quatro anos, fruto de uma anterior relação do ator e médico com a relações-públicas Liliana Aguiar.

Recorde-se que vimos recentemente José Carlos Pereira na antena da SIC na série de sucesso Golpe de Sorte, onde deu vida a Vitinho, o homem que conquistou o coração de Telma, a filha da euro milionária de Alvorinha, um papel que pertenceu a Maria João Abreu.

