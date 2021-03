David M. Benett

Pippa Middleton e o marido, James Matthews, foram pais pela segunda vez. De acordo com uma fonte familiar citada pela revista HELLO!, o casal deu as boas-vindas a uma menina na madrugada desta segunda-feira, 15 de março, pelas 4h22. Grace Elizabeth Jane foi o nome escolhido para a bebé. “É perfeita, todos estão radiantes com a sua chegada”, adiantou a mesma fonte.

Recorde-se que só muito recentemente foi confirmada a segunda gravidez de Pippa Middleton, de 37 anos, pela sua mãe, Carole Middleton.

Toby Melville

A irmã de Kate Middleton e o marido já são pais de Arthur, que completou dois anos no passado dia 15 de outubro. A duquesa de Cambridge mantém-se sempre muito discreta no que toca à sua família, mas certamente estará muito feliz por ser tia novamente. Uma alegria que se estenderá aos seus três filhos, George, Charlotte e Louis, que têm agora mais uma prima para brincar.

Reprodução Instagram, DR