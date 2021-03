Este domingo, dia 14 de março, estreou na SIC o programa 'Hell’s Kitchen Portugal', com o chef Ljubomir Stanisic.

Do formato fazem parte 16 rostos que se enfrentam para o título de melhor chef de Portugal, entre eles Diogo Filipe, de 36 anos.

Durante o programa deste domingo, ficámos a conhecer um pouco da história do cozinheiro uma vez que, na primeira prova, Ljubomir questionou Diogo do porquê deste ter as mãos a tremer.

"Já estou há algum tempo sem estar na cozinha, chef", começou por responder revelando o motivo do seu afastamento. "Tive problemas na vida que me afastaram da cozinha. Tive problemas com drogas", revelou, explicando que a sua dependência em cocaína durou dois anos.

"Perdi o meu emprego, perdi o meu casamento, acabei por, entre aspas, perder a minha filha", disse.

Veja o momento emocionante no vídeo em cima.