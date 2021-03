Kevin Mazur

Blue Ivy juntou-se à lista de vencedores da 63.ª edição dos Grammy Awards, entregues este domingo, 14 de março. Com apenas nove anos, a filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, foi distinguida pelo vídeo Brown Skin Girl, que venceu na categoria de Melhor Vídeo.

Ainda assim, e apesar de ser muito jovem, a menina não conseguiu ultrapassar o recorde estabelecido por Leah Peasall, distinguida aos oito anos pela banda sonora do filme Irmão, Onde Estás?, de 2000.

Nesta cerimónia de entrega dos mais importantes prémios da música, também Beyoncé brilhou. A artista, de 39 anos, recebeu quatro galardões (Melhor Vídeo Musical com Brown Skin Girl, Melhor Performance R&B, com Black Parade e Melhor Performance Rap e Melhor Canção Rap com Savage) e tornou-se na mulher com mais Grammy Awards, um total de 28.

Também Taylor Swift fez história ao receber pela terceira vez a estatueta de Melhor Álbum do Ano, tornando-se na primeira artista feminina a alcançar este feito.