Samantha Markle teceu duras críticas a Meghan Markle após a entrevista polémica, mas não se ficou por aí. A irmã mais velha da ex-estrela de 'Suits', por parte do pai, deu a sua opinião sobre o relacionamento dos duques de Sussex... e previu o divórcio.

"Vejo a acabar em divórcio, é só uma questão de tempo, a menos que procurem uma terapia intensiva, concordem em ser honestos e peçam desculpa a todos aqueles que magoaram", disse Samantha em entrevista ao TMZ.

“Nada sobre os dois nestes últimos dois anos foi sincero e os danos para a realeza foram imensos, especialmente agora”, afirmou, referindo-se à entrevista concedida pelo casal à apresentadora Oprah Winfrey onde foram abordados temas como racismo e suicídio.

“Talvez ele já esteja a refletir sobre isso, tem que estar se tiver um lóbulo frontal funcional", acrescentou sobre o príncipe Harry. "O Harry já não tem 12 anos, ele esteve no exército, ele deve estar a pensar ‘tudo isso que me disseste é uma mentira’. Acho que no momento em que ele começar a perceber isso as coisas vão ficar feias. Não sei o que pode acontecer caso eles não tenham ótimos terapeutas e advogados", acrescentou.

Recorde-se que durante a entrevista, Meghan Markle contou que não fala pessoalmente com a irmã "há duas décadas".