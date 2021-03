Reprodução Facebook, DR

Júlio Costa,um dos fundadores do famoso grupo musical Trio Odemira, morreu esta sexta-feira, 12 de março. Cinco dias depois do falecimento do irmão, Carlos Costa.

A notícia foi confirmada à Lusa num comunicado oficial, pelo ator Paulo Vasco.

O Trio Odemira foi um dos grupos mais marcantes na história da música portuguesa, com mais de 60 anos de carreira, autor de êxitos como Ana Maria e Anel de Noivado.