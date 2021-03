Tiago Caramujo

Aos 56 anos, Ricardo Carriço mantém uma boa forma física, mas, nos últimos meses, perdeu algum peso e isso não se deve à sua própria vontade, mas sim a um problema de saúde. "Tive um problema com a tiroide e, de repente, perdi 14 quilos. De repente, do nada, acabei por ficar com hipertiroidismo", começou por explicar o ator no programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo. “O que me acontecia, às vezes, é que estava muito bem e, de repente, começava a tremer ou ficava com muito calor e a suar. Estava a emagrecer imenso, sem perceber porquê", revelou ainda, referindo-se aos sintomas que o levaram a procurar ajuda médica.

Desde então, como o próprio contou, começou a fazer medicação e a ter uma alimentação mais adaptada ao problema, o que o tem ajudado a recuperar a boa forma e, sobretudo, a saúde.