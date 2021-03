Instagram

A Covid-19 obrigou as famílias a reorganizarem-se e nem sempre é fácil gerir, como reconheceu Vanessa Oliveira em entrevista à revista Caras. A apresentadora de televisão reconheceu que o último ano tem sido uma prova para toda a família, mas especialmente para o seu casamento com João Fernandes, mais conhecido por DJ Kamala. “Depois de 19 anos juntos, isto é, sem dúvida, a maior prova que estamos a passar. Melhor ou pior, acho que estamos a conseguir”, confidenciou a profissional de televisão, antes de lembrar que todos os rendimentos do marido provinham da música e que foi também necessário readaptarem-se, uma vez que um dos setores mais afetados pela pandemia. “Os primeiros meses foram de revolta, mas agora compreendemos que tem de ser assim até haver o mínimo de condições para que os três clubes que ele tem voltem a abrir”, desabafou.

Instagram

Toda esta gestão se torna ainda mais complicada quando há crianças, como é o seu caso, uma vez que é mãe de André, de sete anos, e Diana, de 16 meses. “Com os dois miúdos em casa, não paro todo o dia. Aproveito a sesta da Diana para fazer o meu treino diário, sinto que hoje em dia esse é o meu momento de meditação. Ouço música, não falo e não estou a ouvir chamar mãe de dois em dois minutos”, explicou Vanessa Oliveira à mesma publicação.

Reprodução Instagram, DR

Quanto à relação entre os filhos, a antiga apresentadora do Fama Show garante que não poderia ser melhor: “Ele apaixonou-se e é um doce para ela. Para a Diana, o André é uma luz”.