Foi em 1996 que as Spice Girls, a girl band icónica inglesa, atingiu o estrelato mundial. No final dos anos 90, as cinco cantoras seguiram caminhos separados e o tempo passou. Agora são os filhos que dão nas vistas, que o diga Mel B., apelidada de Scary Spice.

Phoenix Brown, a filha da cantora, tem agora 22 anos e acaba de se estrear como modelo ao ser escolhida como o novo rosto da nova coleção George at Asda. A jovem é filha de Mel B. e do ex-marido da cantora, Jimmy Gulzar, cujo casamento durou apenas dois anos.

Os fãs da banda rapidamente teceram elogios e notaram as semelhanças entre ambas.

