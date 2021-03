Dia Dipasupil

Susan Sarandon namorou com o o diretor Jonathan Bricklin, mas o relacionamento terminou em 2015 e desde então não se tem conhecimento de mais nenhuma relação da atriz. No entanto, a norte-americana de 74 anos tem uma condição muito especifica para o seu próximo companheiro: uma vacina contra a Covid-19.

Em entrevista para o podcast 'Divorced Not Dead', Susan foi questionada sobre o tipo de pessoa está à procura. "Alguém que foi vacinado contra a Covid-19", respondeu a atriz, citada pela People. "Não me importa se é homem ou mulher. Quer dizer, estou aberta a todas as idades, todas as cores. E para mim, essas coisas são apenas detalhes, mas estou interessada em alguém que queira ser aventureiro", acrescentou.

A atriz também falou sobre a importância de encontrar alguém que não esteja à procura de começar uma família, uma vez que Susan já é mãe de Eva Amrri, fruto da anterior relação com o diretor italiano Franco Amurri, e de Jack Henry Robbins e Miles Robbins, do antigo casamento com Tim Robbins.

"Eles podem ser professores, podem ser escritores ou podem ter sucesso ou não", disse afirmou, acrescentando que a pessoa em questão não tem que ficar incomodado com a abordagem dos seus fãs na rua. "Alguém que não se intimidará com pessoas que se aproximam de mim na rua e dizem: 'Oh meu Deus, eu amo-te", afirmou.

"Até estou a gostar de ficar sozinha. Acho que estou bastante aberta à ideia de estar com alguém, mas seria necessário alguém extraordinário para partilhar o meu armário de medicamentos neste momento. Acho que esses dias acabaram", rematou.