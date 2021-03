Instagram

Filipa Nascimento foi uma das convidadas do programa Júlia, da SIC, desta quinta-feira, 11 de março. A atriz, de 25 anos, foi surpreendida pelo irmão e a cunhada, que vivem na Alemanha, pela mãe, mas também pelo namorado, Duarte Gomes.

“Têm aí uma das atrizes mais talentosas da sua geração, até no canto, o que é uma surpresa para todos e para mim também. E há uma coisa que as pessoas não sabem e deviam saber é que a pessoa que está aí sentada tem um sentido de humor inacreditável e isso é super natural nela. É uma pessoa bonita por dentro e por fora e será sempre suspeito tudo que eu disser sobre ela, mas está aí uma mulher magnífica”, disse o ator, de 34 anos, com a voz embargada.

Também Filipa Nascimento ficou em lágrimas com as palavras do companheiro, sobretudo porque este não costuma expor a sua vida privada publicamente. “Este registo não é muito típico do Duarte, mas é bom ouvir estas coisas. Ele é muito discreto e é isso que eu gosto nele também, porque depois estes vídeos têm mais significado”, explicou a atriz.

Os dois atores conheceram-se nas gravações da novela Vidas Opostas, também da estação de Paço de Arcos, mas, como a própria lembrou, cruzaram-se poucas vezes e só mais tarde, através de amigos e colegas de trabalho comuns, se conheceram melhor e começaram a namorar. Quanto ao futuro, Filipa Nascimento não tem dúvidas: “É para ficar. Este eu já não largo. Eu quero constituir família e sei que é com o Duarte, por isso vamos ver o que o futuro nos reserva”.

Veja o vídeo: