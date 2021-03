RUI VALIDO

Presença assídua no programa Casa Feliz, o médico Almeida Nunes prepara-se para se estrear como apresentador. O profissional de saúde vai ser o anfitrião da emissão deste sábado, 13 de março, de Estamos em Casa, o programa das manhãs de sábado da SIC.

A novidade foi avançada pela estação de Paço de Arcos esta quinta-feira, dia 11, através de uma publicação nas redes sociais.

"Este sábado, a saúde fala mais alto e é o Drº Almeida Nunes que está de serviço. 'Estamos em Casa' e muito bem entregues! Sábado de manhã, na SIC", pode ler-se na página de Instagram do canal.

Entretanto, entre os comentários à publicação, foram vários os internautas que se mostraram agradados com a aposta da estação.

“Boa aposta, gostei”, “A não perder”, “Vai ser um espetáculo” ou "Sempre com boas ideias, com muita qualidade e grande profissionalismo" pode ler-se entre as reações.