David Crotty

Selena Gomez tem vindo ao longo dos anos a abrir-se cada vez mais sobre a sua vida pessoal, mas desde que terminou o relacionamento com Justin Bieber, nunca mais assumiu publicamente um namoro. Um das razões está no facto de ter dificuldade em confiar nas pessoas que acabou de conhecer.

Em entrevista para a Vogue, Selena desabafou sobre a forma como a fama influencia os seus relacionamentos e relembrou como a sua vida pessoal era diferente no início da sua carreira. "Eu não posso conhecer alguém e saber se eles gostam de mim por aquilo que eu sou", disse, citada pelo Daily Mail. “Para ser sincera, só quero começar de novo. Quero que tudo seja novo. Quero que alguém me ame como se eu fosse uma pessoa completamente nova”, afirmou.

A também atriz contou que o fim da relação com Justin Bieber foi muito difícil, levando-a mesmo a procurar ajuda profissional. Quando foi para um centro de ajuda começou a pensar: "Fiquei do género: 'O que estou a fazer da minha vida? E torna-se esta espiral'", disse.

Recorde-se que Selena namorou com o cantor Nick Jonas em 2008 e dois anos depois começou um longo e conturbado relacionamento com Justin Biber, que está casado atualmente com Haley Baldwin. A americana e o canadense terminaram e reataram o romance várias vezes entre 2012 e 2018 e, durante esse período, a artista também se envolveu com o DJ Zedd e com o cantor The Weeknd.