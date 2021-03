Getty images, Axelle/Bauer-Griffin

Quando se ouve falar em Amy Schumer uma das características que por norma vem logo à mente é o seu sentido de humor. No entanto, a vida da atriz nem sempre foi risonha e houve momentos que chegaram mesmo a ser assustadores como ser perseguida pelo ex-namorado com uma faca.

Em entrevista para o podcast de Paris Hilton, a americana de 39 anos revelou ter sido vítima de um relacionamento abusivo quando tinha "20 e poucos anos", de acordo com o Toronto Sun.

Recordando um momento em particular, Amy contou: “Uma vez eu estava a tomar banho e ele abriu a cortina do chuveiro e riu-se de mim. Ele até fez xixi em cima de mim quando eu estava no chuveiro.”

“Lembro-me de uma vez em que estávamos num posto de gasolina, saí do carro, estava a ajeitar as minhas cuecas e ele disse: ‘É tão nojento quando fazes isso, deixa-me doente’. Hoje eu diria ‘Estás a brincar?'. Ele era fotógrafo e costumava dizer ‘Ai, a minha ex-namorada faria isto tão bem’. Foi disso até ao instante em que quis mesmo magoar-me”, relembrou.

A comediante continuou contando outro episódio que podia ter tido um fim trágico: “Ele queria mesmo magoar-me, uma vez ele perseguiu-me com uma faca”, afirmou, sem dar mais pormenores.

Recorde-se que Amy é mãe de Gene David Fischer, de um ano, fruto do seu casamento com o chef Chris Fischer.

