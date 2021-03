Michael Kovac

Nicolas Cage e Riko Shibata subiram ao altar. O casal deu o nó numa cerimónia íntima e secreta no Wynn Hotel, em Las Vegas.

"É verdade e estamos muitos felizes", contou o ator à revista PEOPLE. Os noivos trocaram alianças no passado dia 16 de fevereiro, em honra ao pai de Riko.

"A data foi escolhida em honra do aniversário do pai da noiva", revelou um representante de Nicolas Cage. "A noiva usou um kimono japonês, de três camadas, feito à mão em Kyoto", disse ainda.

Espreite as fotografias do casamento no site da publicação norte-americana.