Joana Freitas surpreendeu tudo e todos ao revelar que está casada há seis meses. Nas redes sociais, a manequim, de 33 anos, explicou como conheceu o agora marido, revelou pormenores do pedido de casamento e da cerimónia secreta durante a qual oficializaram a relação.

“Hoje vou falar-vos de uma bonita história de amor. Somos amigos há mais de 10 anos e durante este tempo cada um teve a sua vida. Fazíamos programas de amigos, vivemos na mesma cidade, vivemos em cidade diferentes... e depois de muitas voltas, acabámos juntos a namorar. Quis o destino que nos juntássemos e que no verão passado viesse um pedido de casamento!”, começou por escrever Joana Freitas, antes de revelar os pormenores. “Um dia, estava eu no sofá, era final de tarde e ele disse-me: ‘Podes por um casaco rápido só para irmos ali a um sítio de mota?’. Eu estava de ténis, sweatshirt, zero arranjada… vesti o primeiro casaco que me apareceu e saímos... (deixei a carteira em casa e nem telefone levei). Chegámos a um dos sítios mais bonitos do Porto, com uma paisagem incrível que parecia um quadro pintado e sem eu estar a contar, fui pedida em casamento. Dei-lhe um abraço e não tive dúvidas no sim!!! Não quis partilhar com ninguém porque era um momento tão nosso que quis guardá-lo com a beleza que ele merece. Não houve foto, não houve histerismo, mas fiquei de coração cheio e com a certeza de que era com ele que eu queria casar!”, recordou a modelo.

Seguiu-se depois o casamento que, tal como o namoro, primou pela discrição. “Andámos umas semanas para marcar data, até que decidimos que seria dia 5 de Setembro! Falámos com a família mais chegada, com os padrinhos e dia 5 fomos todos ao registo. Éramos 15 pessoas (só família e os padrinhos) e depois do registo fomos todos jantar a um dos nossos restaurantes preferidos no Porto. Foi um dia incrível, estávamos muito felizes e super ansiosos para podermos casar. Como sabíamos que não podíamos ter festa dado à conjuntura do país, combinamos que íamos esconder dos amigos e manter tudo em segredo até ao meu aniversário (dia 10 de Set) e que para ser mais funny, íamos fazer a festa do meu aniversário temática com o Dress Code Glam 80’s! Com toda a gente vestida a rigor, e sem ninguém estar a contar, demos a notícia aos nossos amigos (grupo restrito) e fizemos aí a nossa pequena festa de casamento só com os nossos melhores amigos. Hoje partilho convosco esta notícia, porque celebramos 6 meses de casados e ao lado dele estou feliz como nunca estive! Tantos anos depois, criámos a nossa família! Os Freitas Mendonça”, escreveu ainda a modelo.

Joana Freitas tem um filho, Francisco, de quatro anos, fruto da anterior relação com o surfista Francisco Alves.