Nuno Santos está a viver pela segunda vez a alegria de ser pai, mas agora de uma menina. Depois de se estrear na paternidade com Pedro, agora com dez anos, fruto do anterior casamento com Andreia Vale, o antigo jornalista da SIC foi agora pai de uma menina, nascida da atual relação com Rita Monteiro. A jornalista da CMTV tem também mais dois filhos, nascidos da união com Miguel Belo.

A notícia do nascimento é avançada pela TV7 Dias, que não revela a data nem o nome da bebé.