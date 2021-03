Instagram

Na reta final da gravidez, a namorada de José Carlos Pereira voltou a mostrar a sua impressionante barriga de grávida e deixou nas redes sociais um desabafo sobre esta nova fase da sua vida.

“Mais 20kgs em cima, dormir não é fácil, as vezes faço chichi quando espirro, nada me serve, basicamente lavo e visto novamente, agora comecei a ressonar e não consigo estar de pé muito tempo...”, começou por escrever Inês de Góis. “Mas tão feliz que vou ter saudades da minha barriga! E ainda mal começou!”, completou a companheira do ator que vimos recentemente na série de sucesso da SIC Golpe de Sorte.

Este é o primeiro filho em comum do casal, que assumiu a sua relação na gala dos Globos de Ouro, em setembro de 2019. José Carlos Pereira já é pai de Salvador, de quatro anos, nascido de um anterior relacionamento com a relações-públicas Liliana Aguiar.